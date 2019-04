L'instant détox : le "grand remplacement"

Michel Houellebecq, Marion Maréchal-Le Pen ou encore Laurent Wauquiez... Tous ont déjà évoqué le "grand remplacement" qui nous guetterait. "Aujourd'hui, il y a entre 9% et 12% d'immigrés en France", rappelle Julien Pain. Une proportion qui n'est pas amenée à changer de façon drastique. Alors que la thèse du "grand remplacement" veut que ce changement se fasse très rapidement.

Des arrivées progressives

"En France, l'immigration est mal répartie. 40% des immigrés vivent en région parisienne", souligne le journaliste. La théorie du "grand remplacement", au-delà d’un "constat démographique", est aussi et surtout une théorie complotiste. "Ce fantasme, cette peur de l'invasion est très ancienne. Elle se nourrit aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments quantitatifs. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés. Mais ils arrivent de façon très distillée, très progressive", explique François Heran, professeur au Collège de France et spécialiste des migration.

Retrouvez toutes les vidéos de Julien Pain sur sa chaîne Youtube.