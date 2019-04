Désintox. Non, il n\'y a pas 18 millions de migrants arrivés en Europe depuis 2014

Le chiffre choc, qui a suscité des moqueries en direct, est un chiffre toc. Nicolas Dupont-Aignan se base sur des statistiques de l'Union Européenne qu'il interprète très mal.

Effectivement, si on additionne toutes les entrées d'immigrants dans chaque pays de l'UE depuis cinq ans, on arrive à quelques 20 millions de personnes. Mais cela ne correspond pas à un flux de migrants arrivant en Europe, comme l'a compris de travers le leader de Debout la France. En effet, ces statistiques intègrent les mouvements de migration intra-européens. Un Espagnol qui va travailler en France est compté comme un immigrant. Il en va de même pour un Français allant travailler au Royaume-Uni. Mieux, les données d'Eurostat comptabilisent aussi les ressortissants nationaux qui reviennent vivre dans leur pays !

Si on regarde les chiffres sur lesquels s'appuie Nicolas Dupont-Aignan, on trouve par exemple 340 000 immigrants en France en 2014... Sur ces 340 000, 126 000, soit un gros tiers, étaient des ressortissants français. Et sur les 214 000 immigrants étrangers restant, 83 000 étaient des citoyens d’autres pays de l'UE. Si on regarde en globalité, environ une moitié des immigrants dans l'ensemble des pays de l'UE sur la période 2014-2018 venait de l'UE...

Difficile de dire qu'il s'agit de migrants arrivés en Europe. Puisqu'ils y étaient déjà.

