"J'ai été esclave en Libye", le témoignage d'un réfugié guinéen

C'est l'histoire d'un homme, journaliste guinéen, obligé de fuir son pays en laissant derrière lui sa fille et sa femme. Ici commence pour lui ce qu'il appellera l'enfer libyen. "On a rencontré le passeur qui nous a demandé le prix, on a discuté avec lui, et de l'autre côté, il y avait une voiture qui nous attendait", explique Alpha Kaba, qui habite aujourd'hui à Bordeaux (Gironde). Alpha et ses compagnons sont embarqués de force et vendus comme esclaves.

Vendu aux enchères dans un marché d'esclaves

"Ils nous font d'abord sortir dans l'enclos. On vient, on regarde si tu vas bien, si tu as de la force, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas blessé. Ils discutent le prix entre eux, en arabe, ils se mettent à crier, ils sortent des armes. Mon tour vient vers la fin. Les enchères sont montées jusqu'à 300 et quelques dinars", précise le journaliste guinéen. Vendu pour 220 €, il est emmené et enfermé avec des dizaines d'autres personnes. Les esclaves sont loués à la journée.

