Italie : Salvini menace de fermer les aéroports, si l'Allemagne renvoie des migrants par "charters"

Une nouvelle sortie fracassante de Matteo Salvini sur la question des migrants. Le ministre de l'Intérieur italien a prévenu dimanche 7 octobre qu'il fermerait tous les aéroports italiens, si l'Allemagne s'avisait de renvoyer par "charters" des migrants, en application des accords de Dublin.

"Si quelqu'un, à Berlin ou à Bruxelles, pense débarquer en Italie des dizaines de migrants avec des vols charters non autorisés, qu'il sache qu'il n'y a pas et il n'y aura pas d'aéroport disponible. Nous fermons les aéroports comme nous avons fermé les ports", a écrit sur Twitter celui qui est également le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite.

Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aereoporto disponibile.

Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso porti.#aeroportichiusi https://t.co/XvYgELGTML