Italie : le maire de Riace menacé par la loi pour avoir aidé des migrants

Il est devenu le symbole de la lutte en faveur de l'accueil des migrants en Italie. À la sortie du tribunal, il est attendu par une foule qui le soutient dans son combat. Car le maire de Riace (Italie), Domenico Lucano, a été arrêté pour avoir favorisé l'accueil des migrants dans son village, cité en modèle. "C'est absurde. Les juges m'accusent d'être trop humain", a-t-il livré en sortant de l'audience.

"Il a aidé tant de familles, de réfugiés"

Le tiers de son village calabrais est composé de migrants venus d'Afrique, de Syrie ou du Pakistan. Des hommes et des femmes qui ont trouvé un travail dans des ateliers, et se sont intégrés. "Il a aidé tant de familles, de réfugiés. À chaque fois qu'on avait un problème, on a appelé le maire et il nous a aidés", confie Mahmud Jamil, un Pakistanais de Riace. Domenico Lucano est désormais interdit de séjour dans son village.

