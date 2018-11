Isère : des étudiants s'investissent pour les Restos du cœur

Grenoble (Isère) compte 60 000 étudiants, dont Alioscha Alt et Anselme Jallageas, élèvse dans une école d'ingénieurs la semaine et bénévoles aux Restos du cœur le week-end. Leur premier travail est de réceptionner et trier les invendus d'une grande surface. Une trentaine de volontaires sont présents ce jour-là, tous issus de la même école. Tous les samedis matin, ce sont eux qui font tourner cette antenne des Restos du cœur.

Le nombre de bénéficiaires augmente

Parmi les bénéficiaires, des familles, mais aussi beaucoup de jeunes, des migrants, des étudiants et des travailleurs pauvres, comme Jérémy Jeannette qui enchaîne des contrats d'intérim dans le bâtiment. La matinée se termine et il ne reste plus grand-chose dans les étalages. Ce samedi, comme toutes les semaines, les étudiants ont distribué l'équivalent de 1 000 repas.