Hautes-Alpes : un migrant tabassé, deux suspects écroués

Deux jeunes hommes de 16 et 20 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire, ce week-end, pour la violente agression d'un migrant lundi 14 juin à Briançon (Hautes-Alpes), rapporte lundi 28 juin le parquet de Gap. Poursuivis pour "violences aggravées" et "actes d'intimidation", ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac sur la voie publique, en utilisant une bouteille et un couteau, un migrant de 37 ans originaire du Maroc. Un autre homme, soupçonné de complicité, est activement recherché par la police.

Déjà connus de la justice, les deux suspects avaient été interpellés vendredi. L'un d'eux, qui cherchait à fuir la police, s'était réfugié à l'intérieur des locaux du Refuge solidaire de Briançon, un hébergement d'urgence pour les migrants qui traversent la frontière franco-italienne.

Selon une source judiciaire, l'agression pourrait être liée à des trafics de drogue dans un quartier de la ville. "Le migrant agressé, qui aurait été victime de représailles, est toujours hospitalisé", précise une source proche de l'enquête. Le quartier des Toulouzannes a fait l'objet de plusieurs opérations contre le trafic de stupéfiants ces derniers mois. En décembre, un homme de 24 ans avait été blessé par balle lors d'une fusillade à la kalachnikov.