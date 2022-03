Guerre en Ukraine : plus de 1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine en dix jours, selon l'ONU

La vague de réfugiés quittant l'Ukraine ne cesse de grandir. Le nombre de personnes fuyant la guerre entre la Russie et l'Ukraine a dépassé les 1,5 million en dix jours.

"Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours. Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a souligné dans un tweet le Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.

