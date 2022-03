DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée russe poursuit son offensive contre Kiev, Kharkiv et Marioupol au onzième jour de l'invasion

Ce qu'il faut savoir

L'armée russe maintient dimanche 6 mars la pression sur le sud de l'Ukraine et sur Kiev au onzième jour de l'invasion du pays. Selon un rapport de l'état-major ukrainien publié dimanche sur Facebook, l'armée russe poursuivait son offensive, "concentrant ses principaux efforts sur les environs des villes de Kiev, Kharkiv et Mykolaïv". La situation est "très difficile" à Marioupol, soumise à "un blocus humanitaire" et à d'intenses bombardements, a affirmé pour sa part le maire de cette ville du sud-est du pays. Un cessez-le-feu dans ce port stratégique, annoncé samedi par l'armée russe, n'avait pas tenu selon les forces ukrainiennes. Suivez notre direct.

Au moins 1,3 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. "Plus d'un 1,3 million de réfugiés sont arrivés ces derniers jours dans les pays voisins", a déclaré dimanche sur franceinfo Céline Schmitt, porte-parole en France du Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Cette dernière réclame la mise en place "d'une aide d'urgence" et "un hébergement d'urgence pour les personnes qui arrivent".

Plus 40 000 personnes dans la rue. Des milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi dans toute la France pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire "non à la guerre en Europe". Ils étaient notamment plusieurs milliers à Paris, entre la place de la République et celle de la Bastille.

Vladimir Poutine avertit contre une zone d'exclusion aérienne. Le président russe a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. L'Otan a pour le moment rejeté cette revendication de Kiev. Vladimir Poutine a également affirmé que les sanctions imposées à son pays s'apparentaient "à une déclaration de guerre" lors d'une prise de parole.

Le Premier ministre israélien lance une médiation. Naftali Bennett visites à Moscou puis Berlin et un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Jusqu'à présent, il ne s'est pas joint au concert des condamnations internationales de l'invasion russe de l'Ukraine.