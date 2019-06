Faux et usage de faux : une photo de migrants dans un cimetière

Il s'agit d'un groupe d'hommes, au milieu d'un cimetière, certains allongés, d'autres assis sur des pierres tombales en train de partager pour certains un repas. Cette photo a été commentée sur les réseaux sociaux. "Un pique-nique purement et franchement scandaleux" affirme un internaute, certain que cette scène se déroule à Calais (Pas-de-Calais). L'image a été partagée près de 2 000 fois.

Des migrants retenus à la frontière croate

Sauf que cette photo n'a pas été prise à Calais. À l'arrière-plan on voit trois policiers, habillés en uniforme noir, avec un béret de la même couleur. Et les syndicats de police sont formels : impossible de voir en France des policiers habillés de cette manière. En effet, cette photo a été prise le 24 septembre 2015 à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Le photographe explique que ce jour-là, "400 à 500 migrants (...) ont été coincés à la frontière ; les autorités les retenaient dans le cimetière (...) en attendant d'être transportés en Croatie".

