Eurozapping : Erdogan affaibli, des migrants secourus à Naples, le couronnement de Charles III approche

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 27 avril.

Après cinq ans de travaux, la Turquie a inauguré sa première centrale nucléaire, jeudi 27 avril. Construite par les Russes, elle doit à terme fournir 10% de l'électricité du pays. L'inauguration a été suivie en visioconférence par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Le président turc réapparaissait pour la première fois, après un malaise en pleine interview, deux jours plus tôt.

Plusieurs dizaines de migrants originaires d'Afrique sont arrivés au port de Naples, en Italie. Certains ont été secourus en pleine mer, à une distance plus éloignée que d'habitude. Les centres d'accueil prévus pour l'accueil sont déjà saturés, notamment à Lampedusa.

Le Royaume-Uni attend le couronnement de Charles III

Le couronnement du roi Charles III approche, au Royaume-Uni. Il aura lieu le 6 mai. De nombreux touristes font la queue pour acheter des objets à son effigie. "J'ai acheté une tasse, j'ai racheté un magnet, à la maison, j'ai la petite statuette", énumère une femme. Parmi les curiosités les plus vendues, on trouve l'ours royal en peluche et les mugs.