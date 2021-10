Europe : des barrières s'érigent pour limiter contre l'arrivée des migrants

Un mur de brique de 40 kilomètres de long entre la Grèce et la Turquie, celui de la Lituanie, et les barbelés de la Pologne. De plus en plus de pays européens s'équipent de barrière pour lutter contre l'arrivée des migrants sur leurs territoires.

Une barrière de 180 kilomètres de long et lorsqu'elle aura atteint son terme, elle devrait faire plus de deux mètres de haut. La Pologne a commencé les travaux en août dernier. L'objectif, réduire le nombre d'arrivée de migrants sur leur territoire. Même combat en Lituanie qui souhaite freiner l'arrivée des migrants qui commencent à transiter en nombre par la Biélorussie pour rejoindre l'Europe.

Une liste qui commence à s'étendre

De plus en plus nombreux sont les pays qui créent des barrières plus robustes, plus longues et plus difficiles à franchir. D'ailleurs, 12 pays européens ont demandé que ces barrières construites soient financées par les fonds européens souhaitant protéger les frontières communes extérieures à l'Union européenne. La Commission européenne a précisé qu'elle n'avait rien contre la construction de ces barricades, mais a ajouté qu'elle ne ferait rien pour les financer.