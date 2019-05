Tout est bon pour alimenter la rhétorique anti-immigration en Europe. Même les images qui n’ont rien à voir.

Désintox a encore vu passer un cas d’école édifiant d’une vidéo circulant sur tout le continent, avec une légende variant légèrement. La vidéo, vue des dizaines de milliers de fois, est censée montrer une « horde » de migrants attaquant un camion de police. Un coup la scène se passe en France, l’autre elle se passe au Danemark. En Espagne, il est écrit que la scène se passe « dans un quartier musulman de France » et que la vidéo ne sera pas diffusée par les médias. Pour des comptes américains et anglophones, elle se passe au Danemark. On retrouvait également la vidéo sur un site néerlandais, qui l’a depuis supprimée.

Si l’on entend bien parler arabe sur la vidéo, c’est parce qu’elle se passe en fait en Algérie. On la retrouve publiée sur un site algérien le 8 mars, au moment des manifestations populaires contre le président Abdelaziz Bouteflika, qui ont entrainé quelques heurts entre jeunes et manifestants. Cette scène n’a donc rien à voir avec l’immigration et ne se passe pas en Europe.

Qui a détourné en premier cette vidéo ? Le collectif de fact-checkers européens auquel Désintox appartient a remonté le fil. La première publication virale vient d’un compte Twitter turc le 19 avril. En 10 jours, elle a donc traversé toute l’Europe et a fini par se passer en France… Avant cela, elle avait été diffusée par plusieurs petits comptes plutôt confidentiels, y compris en Allemagne, toujours avec cette fausse légende !

