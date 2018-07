Des enfants migrants obligés de se prostituer pour passer la frontière franco-italienne, selon une association

Ces mineurs sont contraints de se prostituer pour payer des passeurs et entrer en France, selon l'ONG Save the Children Italia.

Des migrants mineurs obligés de se prostituer pour entrer en France. Voilà le terrible constat dressé par l'ONG Save the Children Italia à la frontière transalpine. Ces mineurs, principalement issus des pays sub-sahariens seraient forcés de recourir à la prostitution afin de payer des passeurs et traverser la frontière. Sans argent, certains se prostitueraient aussi contre de la nourriture.

"De très jeunes filles, particulièrement exposées, composent un flux invisible de migrants mineurs non accompagnés qui transitent du nord de l’Italie pour tenter de retrouver leurs proches dans d’autres pays européens. Elles sont privées du droit à voyager de manière sécurisée et légale", déplore Raffaela Milano, directrice des programmes Italie-Europe de Save the Children, dans The Guardian.

Une situation qui se dégrade à Vintimille

Ces filles sont alors très exposées à un risque d'abus et d'exploitation. Et la situation se serait aggravée depuis le démantèlement du camp de migrants de la rivière Roya, aux abords de Vintimille (Italie). Selon l’organisation humanitaire, plus de 16 500 migrants, dont un quart d’enfants, auraient franchi Vintimille durant les neuf mois précédant avril 2018.