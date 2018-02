Des avocats alertent sur la situation "très préoccupante" de mineurs isolés à Paris

Les avocats ont envoyé une lettre au parquet en charge des mineurs, avec la liste des noms de 128 mineurs, âgés de 13 à 17 ans.

Plusieurs avocats ont adressé, jeudi 8 février, un signalement au procureur de Paris pour l'alerter sur la situation "très préoccupante" de 128 mineurs isolés "en danger" dans la capitale, en pleine vague de froid. "De nombreux mineurs non accompagnés (...) se trouvent actuellement livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris, sans abri, par des températures négatives, et de ce fait exposés à un danger grave et immédiat pour leur santé physique et psychique", s'alarment-ils dans ce courrier adressé à François Molins et au parquet en charge des mineurs. La lettre a également été publiée dans la revue juridique Dalloz.

Les avocats ont joint la liste des noms de ces 128 mineurs, âgés de 13 à 17 ans, pour la plupart des garçons. "Ce n'est qu'une partie de l'iceberg", selon Emmanuel Daoud, membre du conseil de l'Ordre de Paris et l'un des responsables de ce signalement. Ces mineurs ont été identifiés et recensés dans la capitale en milieu de semaine, principalement dans l'est et le nord parisiens, sur la base des informations d'associations de terrain spécialisées dans la prise en charge des réfugiés et de mineurs isolés. "Ces jeunes n'avaient aucune solution d'hébergement depuis plusieurs nuits", a déploré Emmanuel Daoud.

Les avocats ont décidé de saisir le procureur pour que les pouvoirs publics (la ville de Paris et le préfet de Paris) mettent "tous les moyens matériels et humains en oeuvre afin d'assurer une protection efficace de ces mineurs". Ils demandent que ces jeunes soient mis "en sécurité de toute urgence" alors qu'ils "n'ont pas accès aux dispositifs de mise à l'abri 'classiques' du 115, réservés aux majeurs".