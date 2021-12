A la frontière entre la Pologne et la Biélorussie se massent des milliers de migrants qui espèrent pénétrer en Europe. Ils sont les victimes d'un bras de fer entre l'autocrate biélorusse Alexandre Loukachenko et son homologue polonais...

"Envoyé spécial" s'est rendu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, dans une forêt glaciale où, depuis deux mois, se massent des milliers de migrants, dans l'espoir de pénétrer en Europe. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont fui la Syrie ou le Kurdistan et se retrouvent pris au piège, refoulés de part et d'autre de la frontière, affamés et à bout de forces.

Une "guerre hybride" qui fait de vraies victimes

Ce sont les victimes d'un bras de fer cynique entre l'autocrate biélorusse Alexandre Loukachenko, qui leur a permis d'arriver jusqu'ici, et son homologue polonais, qui entend leur barrer la route. Une "guerre hybride" qui compte de vraies victimes : plus d'une dizaine de corps ont déjà été retrouvés malgré les efforts des villageois polonais qui vivent dans cette "zone interdite" et tentent de les secourir.

Un reportage de Pierre Monégier, Christophe Kenck et Benoît Sauvage diffusé dans "Envoyé spécial" le 2 décembre 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".