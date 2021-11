Eurozapping : la tension reste vive entre la Pologne et la Biélorussie

Entre la Pologne et la Biélorussie, la tension ne faiblit pas sur la question migratoire. De nouvelles tentatives de passage ont eu lieu ces dernières heures. Selon Varsovie (Pologne), près de 500 migrants ont tenté de forcer la frontière. La Pologne maintient ses accusations contre la Biélorussie et affirme que le régime de Minsk (Biélorussie) envoie délibérément des migrants sur son territoire. Une position partagée par l’OTAN. Cette crise migratoire inquiète l’Ukraine, qui a annoncé que les militaires pourraient tirer sur les migrants s’ils tentaient de passer la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie.



Deux migrants perdent la vie en Espagne

Aux Canaries (Espagne), deux migrants ont perdu la vie après le naufrage de leur embarcation de fortune. Les garde-côtes espagnols ont pu sauver la vie de trente personnes. Depuis le début de l’année, 900 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Espagne via la Méditerranée.