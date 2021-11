Construction d'un mur à la frontière avec la Biélorussie : Gabriel Attal "n'a pas de leçons" à donner à la Pologne

"Je n'ai pas de leçons à donner aujourd'hui à des pays qui sont confrontés à cette situation", a déclaré mardi 16 novembre sur France Inter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, alors que la Pologne a annoncé la construction d'un mur à la frontière avec la Biélorussie.

La situation devient de plus en plus catastrophique pour les milliers de migrants massés à la frontière de l'Europe par le régime de Loukachenko. "ll y a une mise en scène inhumaine et macabre par le régime biélorusse", dénonce Gabriel Attal "dans le but de nous diviser et de nous fracturer en Europe et de faire peur", a-t-il expliqué

"Evidemment que la situation et cette escalade me désolent. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas de leçons à donner aujourd'hui à des pays qui sont confrontés à cette situation." Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à France Inter

Gabriel Attal se dit satisfait de voir que "l'Europe est unie" depuis le début de la crise. Lundi, les 27 ministres des Affaires étrangères se sont réunis pour annoncer des sanctions supplémentaires contre la Biélorussie afin de faire pression sur le régime de Loukachenko. "Si [les Biélorusses] font ça, c'est précisément parce qu'on a pris des sanctions il y a quelques mois, parce que l'élection s'est faite de manière frauduleuse. Ces sanctions leur font mal. Et donc, ils cherchent à nous diviser, en faisant cette mise en scène inhumaine", a-t-il expliqué.