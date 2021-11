DIRECT. Crise des migrants : les Etats-Unis disent "préparer" de nouvelles sanctions contre les actes "inhumains" en Biélorussie

#COVID_19 "On a érigé une muraille grâce au vaccin, il faut éviter qu'elle se fissure", estime Gabriel Attal sur France inter. "Aujourd'hui on est à quasiment 4,5 millions de personnes qui ont fait un rappel", se réjouit-il. Et "810 000" personnes ont pris rendez-vous pour une troisième dose via Doctolib depuis l'allocution d'Emmanuel Macron.