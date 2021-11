Calais : la cohabitation devient difficile avec les migrants

Calais (Pas-de-Calais) cristallise toujours autant la problématique migratoire et reste un point d'ancrage avant le départ pour s'installer au Royaume-Uni.

Depuis plusieurs années, la situation à Calais (Pas-de-Calais) est très critique. Les migrants sont près de 1 500 à errer dans la ville en espérant rejoindre le Royaume-Uni. Si des structures ont été mises en place pour les accueillir, la cohabitation reste très difficile avec les habitants qui pestent de plus en plus contre leurs présences. Agacés par les incivilités et les comportements inappropriés, les Calaisiens sont remontés contre l'ingérence du gouvernement.

1 500 migrants éparpillés dans Calais

Depuis la destruction du camp de migrants, ils sont 1 500 à être éparpillés aux quatre coins de Calais. "Je sais que ce n'était pas le paradis la jungle de Calais, mais maintenant, il y a des petits campements un peu partout que les pouvoirs publics essayent de repousser à la périphérie", explique Pierre Roc, coordinateur de l'Auberge des Migrants. Une situation qui reste très délicate et, pour le moment, sans réponse.