Calais : de plus en plus de migrants tentent de traverser la Manche

De plus en plus de migrants tentent de franchir la Manche pour rejoindre l’Angleterre. L’un d’entre eux a perdu la vie mercredi 3 novembre lors du naufrage de son embarcation. 400 personnes ont pu être sauvées, un nombre record selon les services de secours. "L’eau est montée d’un coup dans le bateau", témoignait un jeune homme kurde à Grande-Synthe (Nord) le 26 octobre dernier. "On est resté deux heures dans la mer. On a appelé la police et un hélicoptère est venu. Le bateau était fait pour 20 personnes mais ils en ont embarqué 40. (…) J’ai vraiment cru que j’allais mourir."

Désaccord entre associations et gouvernement

À Grande-Synthe, ils sont près d’un millier à attendre le départ. Avec l’hiver qui approche, les conditions météo risquent de compliquer les traversées. "J’ai essayé de traverser, six ou sept fois avec ma fille, raconte une femme. Mais j’ai été arrêtée par la police." Sur le littoral, les autorités maintiennent une pression constante pour éviter les "points de fixation", allant jusqu’à lacérer les tentes des migrants. Les associations humanitaires demandent un moratoire sur le démantèlement. De son côté, le gouvernement propose d’héberger pour une nuit les migrants expulsés avant de les acheminer vers des centres. Mais cette idée ne satisfait ni les élus locaux, ni les associations.