Au large des Canaries, trois bateaux introuvables avec plus de 300 migrants à bord

L'ONG Caminando Fronteras a déclaré la disparition de ces navires, qui n'ont pas été localisés par les secours en mer espagnols.

Deux jours après le sauvetage de 78 migrants dans la même zone, trois autres embarcations sont portées disparues au large des Canaries. L'organisation espagnole Caminando Fronteras a signalé leur disparition mardi 11 juillet dans la soirée. Plus de 300 personnes parties du Sénégal se trouveraient à bord. Cette ONG tient ses informations d'appels de migrants et de leurs proches.

Le service espagnol de sauvetage en mer a sollicité l'aide des bateaux naviguant dans cette partie de l'océan Atlantique, avant d'envoyer l'un de ses avions survoler la zone. "L'avion a ratissé la zone et n'a rien trouvé", a précisé la porte-parole des secours, sans préciser si les recherches allaient se poursuivre mercredi.

"Chacune minute compte", s'est indignée la fondatrice de l'ONG, Helena Maleno. "Plus de moyens de recherche et une plus grande collaboration entre la Mauritanie, l'Espagne et le Maroc sont nécessaires."