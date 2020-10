Attentat à Nice : le profil de l'assaillant

Brahim A., Tunisien de 21 ans est arrivé en Europe en septembre 2020. Un mois plus tard, le jeudi 29 octobre, il fait trois victimes dans une basilique au cœur de Nice (Alpes-Maritimes). Il est arrivé le 20 septembre sur Lampedusa (Italie) via une petite embarcation. Ce jour-là, 300 migrants ont débarqué sur l'île italienne. Son identité et ses empruntes digitales sont relevées, il est inscrit au registre des migrants illégaux.



L'assaillant venait d'arriver en France



Il est placé en quatorzaine sur un bateau puis débarqué à Bari (Italie) le 9 octobre où il est pris en charge par la Croix-Rouge. Il est laissé libre avec l'obligation de quitter le territoire. Selon sa famille, il serait arrivé en France la veille de l'attaque : "Il nous a téléphoné mercredi vers 20h en nous disant qu'il venait arriver en France", rapporte Yassin A, le frère de l'assaillant. En outre, un homme de 47 ans est en garde à vue, note Hugo Puffeney en direct de Nice pour France Télévisions. Interpellé hier, l'homme aurait échangé avec l'assaillant, mais rien ne prouve son implication, "cela pourrait être une rencontre fortuite", rappelle le journaliste.

