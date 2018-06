Migrants : unanimité en Espagne ?

Lilya Melkonian est en direct de Valence (Espagne) et revient sur les réactions en Espagne après l'accueil des migrants transportés par l'Aquarius. "Il n'y a ici quasiment pas de contestations. Celles-ci sont en tout cas cantonnées à deux petits partis politiques et pour le reste bien au contraire, le gouvernement espagnol a décidé de tout faire pour accueillir le mieux possible ces migrants", indique la journaliste.

Titre de résident de 45 jours

Ces "meilleures conditions" seront matérielles, mais aussi administratives. "Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir accorder un titre de résident valable 45 jours aux migrants qui étaient à bord de l'Aquarius afin qu'ils puissent faire leur demande d'asile sereinement. Les Espagnols à qui nous avons pu parler aujourd'hui se disent fiers d'avoir pu accueillir ces trois bateaux de migrants", explique Lilya Melkonian.