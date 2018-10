Des centaines de manifestants en soutien à l'"Aquarius"

L'ONG SOS Méditerranée avait appelé à une "mobilisation citoyenne" pour permettre à son navire de pouvoir poursuivre sa mission de sauvetage.

Sur le Vieux-Port de Marseille, place de la République à Paris, place des Terreaux à Lyon et sous la pluie à Brest et Nantes... Des centaines de personnes ont participé à des rassemblements dans plusieurs villes de France, samedi 6 octobre, en soutien à l'Aquarius et à sa mission de sauvetage des migrants en Méditerranée.

#VagueOrange à #Marseille. "Un pavillon pour l'#Aquarius !" scandent les manifestants.



"Vous êtes tellement nombreux qu'on ne voit pas le bout du Vieux Port ! Merci !", Anaïs-bénévole @SOSMedFrance pic.twitter.com/vVb3a20SS5 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 6 octobre 2018

L'"Aquarius" en sursis à Marseille

L'ONG SOS Méditerranée, qui, avec Médecins sans Frontières, a affrété le navire humanitaire pour secourir les migrants en détresse en mer, avait appelé à cette "mobilisation citoyenne" dans une trentaine de villes françaises, mais aussi à Berlin, Bruxelles et Palerme pour permettre au navire de pouvoir poursuivre sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes.

Grand rassemblement en ce moment à Lyon en faveur du bateau #Aquarius qui sauve des #migrants en Méditerranée. pic.twitter.com/uxdPVMxi2Q — Yves Magat (@yvesmagat) 6 octobre 2018

La Place de la République pleine de monde pour soutenir @SOSMedFrance.

Les solidaires plus forts que les identitaires. #Aquarius #SaveAquarius pic.twitter.com/tGtIlGYHMB — Ian Brossat (@IanBrossat) 6 octobre 2018

Le pavillon français pour l’#Aquarius, vite !

À Place de la République pour le demander. En percussions aussi pic.twitter.com/0GidxicwWl — David Assouline (@dassouline) 6 octobre 2018

Vague orange place Pey Berland à #Bordeaux en soutien à l’#Aquarius le bateau de sauvetage de #SOSMediterrannee pic.twitter.com/bvIPl95YZj — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) 6 octobre 2018

L'Aquarius est arrivé jeudi à Marseille, son port d'attache. Et il ne pourra pas le quitter, s'il est privé de son pavillon, comme l'a annoncé le Panama le 23 septembre.