"Aquarius" : le Portugal annonce un accord avec la France et l'Espagne pour l'accueil des migrants

Le Portugal va accueillir dix migrants, selon un accord conclu avec l'Espagne et la France.

Le Portugal annonce, mardi 25 septembre, un accord avec la France et l'Espagne pour l'accueil des migrants de l'Aquarius. La décision d'accueillir ces dix personnes a été prise "de façon solidaire et concertée avec l'Espagne et la France", a indiqué le ministère de l'Intérieur portugais dans un communiqué, sans préciser où ces migrants pourraient être débarqués.

Bientôt privé de pavillon, le navire humanitaire est en route vers Marseille depuis lundi après avoir demandé "à titre exceptionnel" à la France de pouvoir y débarquer les 58 migrants secourus en mer Méditerranée et qui se trouvent à bord du navire. Peu enclin à donner une réponse favorable, Paris avait évoqué sa préférence pour une "solution européenne".