"Aquarius" : les migrants en route vers l'Espagne

Un début de solution a été trouvé pour les plus de 600 migrants bloqués sur un bateau en Méditerranée depuis le week-end du 9 et 10 juin. L'Italie et Malte refusaient de les voir débarquer. En France, la Corse a proposé d'ouvrir un port. Finalement, l'Espagne va les accueillir.