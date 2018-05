Attaque de Liège : les phrases fortes d’un témoin

L’horreur a frappé Liège (Belgique). Un attentat a été commis dans la cité wallonne mardi 29 mai dans la matinée. Le bilan est lourd. Quatre morts, dont l’assaillant et deux policières. Yann Celot, présent sur les lieux, témoigne : "Vers 10h30, j'ai entendu 'Bam ! Bam ! Bam !' Je me suis dit : ça, ce n'est pas des pétards, c'est plutôt des coups de feu (…) Je me suis ensuite rendu à la fenêtre pour voir ce qu'il se passait et c'est là que j'ai entendu un quatrième coup de feu"

"C'est honteux"

Yann Celot a ensuite aperçu le tueur, Benjamin Herman. "J'ai vu le fameux terroriste, habillé tout en noir avec une casquette noire avec un revolver au bout de la main (…) J'ai entendu les premières sirènes et l'homme s'est dirigé directement vers l'enceinte de l'école." Le témoin est énervé et sous le choc. "Je ressens de la colère. Je ressens de la colère parce qu'il y a des gens qui sont morts alors qu'ils faisaient leur travail (...) C’était simplement des femmes qui vérifiaient des horodateurs et si les gens se garaient mal (…) C'est honteux."