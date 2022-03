Vrai ou Fake : les expatriés Africains qui fuient l'Ukraine sont-ils traités différemment des autres réfugiés ?

franceinfo

Depuis quelques jours, des vidéos montrent d'expatriés africains en Ukraine, tentant de fuir la guerre, mais triés ou refusés aux frontières. Certains réfugiés ont dénoncé un traitement raciste, en pleine guerre, soulevant l'indignation. Les gardes-frontières ukrainiens démentent quant à eux tout favoritisme dans le traitement des réfugiés. Leur porte-parole a indiqué à France24 que certaines personnes avaient été refoulées, car elles tentaient de griller la priorité.

Des dizaines de témoignages

Les équipes de "Vrai ou Fake" ont contacté Ali Turay, originaire de la Sierra Leone. L'ouvrier a fui Odessa, en Ukraine, où il vivait avec son épouse Ukrainienne et leurs enfants. Au checkpoint de Medyka, à la frontière avec la Pologne, il a filmé une vidéo attestant qu'il est bloqué. Comme Ali, plusieurs dizaines de témoignages évoquent des difficultés à passer, et un traitement différent des autres réfugiés pour les Africains. "Les Ukrainiens ont le droit d'emprunter les bus, ils sont bien assis, mais nous on marche à pied", rapporte Axel Ebalanke, une étudiante congolaise.

Les ambassadeurs de plusieurs pays africains se sont mobilisés pour récupérer leurs citoyens du côté polonais. La Pologne accepte toutes les cartes d'identité et passeports, même périmés, dans le contexte de la guerre. L'Agence des Nations Unies affirme de son côté être au courant des témoignages, et suivre la situation.