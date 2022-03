Guerre en Ukraine : les réfugiés abondent à la frontière de la Pologne, l’Union européenne discute de mesures exceptionnelles

Au huitième jour de l’invasion russe en Ukraine, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à fuir, dont un certain nombre jusqu’en Pologne, comme à Przemysl, à la frontière entre les deux pays. Laurent Desbonnets est sur place, dans le 12/13, jeudi 3 mars. Des discussions à Bruxelles ont lieu ces dernières heures. "L’idée, c’est de passer à la vitesse supérieure et de prendre un peu le relais de tous ces volontaires polonais qui assurent jusqu’à présent quasiment la totalité de l’aide humanitaire. Ce sont eux qui gèrent la distribution de vêtements, de nourriture, et aussi le transport des réfugiés vers tous les centres d’hébergement de Pologne."

Un dispositif exceptionnel et inédit en Europe

La Croix-Rouge a commencé à s’implanter dans cette localité. "C’est un dispositif inédit qui est discuté aujourd’hui à Bruxelles, pour faciliter les démarches de tous ces réfugiés ukrainiens. Pas besoin pour eux de faire des demandes d’asile, ils bénéficieraient, si c’est confirmé, d’une protection temporaire. C’est-à-dire le droit de vivre et de travailler pendant trois ans dans les pays membres de l’Union européenne, l’accès à la santé et à certaines prestations sociales. C’est un dispositif qui n’a jamais été mis en œuvre", conclut le journaliste sur place. Des annonces officielles sont attendues dans la journée du 3 mars.