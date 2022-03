VRAI OU FAKE : l’armée ukrainienne, humilie-t-elle les soldats prisonniers russes ?

franceinfo

Des vidéos de soldats russes, prisonniers en Ukraine, circulent sur internet. Ils paraissent désemparés et condamnent leur hiérarchie. Un discours qui ne serait pas spontané et pour lequel l’armée ukrainienne enfreint la loi.

Une boisson chaude et des petits gâteaux, l’ambiance est plutôt comme celle d’un salon de thé pour un soldat russe. Il peut même appeler sa mère pour la rassurer, mais se met ensuite à pleurer au téléphone. Montrer des images de militaires russes démobilisés pour atteindre les adversaires, c’est l’objectif de la propagande ukrainienne. Cependant, ces images, diffusées sans floutage, sont interdites par le droit international et l’article 13 de la troisième convention de Genève qui indique que "les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique".



Un discours qui arrange l’armée ukrainienne

Une chercheuse affirme que cela a pour but de "préserver la dignité des soldats qui font leur métier quoi qu’on en pense". Pourtant, ces images continuent de circuler. Certains soldats font des aveux ou condamnent Vladimir Poutine. Daphné Rousseau, journaliste AFP, assure que ces scènes ne sont pas spontanées. Les équipes de France Télévisions ont pu assister à une de ces conférences. Les soldats accusent leur hiérarchie de ne pas leur avoir révélé où ils allaient. Un discours qui arrange l’armée ukrainienne.