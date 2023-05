Volodymyr Zelensky au G7 : "C'est une fierté" pour la France d'en être "à l'origine", affirme le député Renaissance Sylvain Maillard

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi au Japon à bord d'un avion officiel français pour une participation surprise au sommet du G7.

"C'est une fierté" pour la France d'être "à l'origine" de la présence de Volodymyr Zelensky au G7, affirme le député Renaissance Sylvain Maillard, samedi 20 mai sur franceinfo. Le président ukrainien est arrivé dans la matinée à Hiroshima, au Japon, à bord d'un avion officiel français. "La France est au côté de Volodymyr Zelensky, est au côté de l'Ukraine, et favorise donc l'ensemble des actions diplomatiques qui permettent d'aider les Ukrainiens", ajoute l'élu parisien.

La veille, la Maison Blanche a fait savoir que le président des États-Unis s'est dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclame, des F-16 de fabrication américaine. Washington soutient désormais une initiative commune de ses alliés pour former des pilotes ukrainiens sur des F-16, a ensuite confirmé le conseiller à la sécurité nationale du pays.

"Il faut trouver les avions"

"Nous aussi nous allons former des pilotes ukrainiens aux avions français", à savoir "le Mirage et le Rafale", rappelle Sylvain Maillard. Une formation qui "dure un an et demi, deux ans" selon ce membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Quant à d'éventuelles livraisons de Mirage ou de Rafale, "il n'y a pas eu de décision prise pour l'instant", souligne-t-il. Quoiqu'il arrive, il n'y a pas d'urgence : "Ça ne sert à rien de livrer des avions s'ils [les pilotes ukrainiens] ne savent pas s'en servir."

Pendant que les pilotes sont formés, "il faut trouver les avions", poursuit-il. Des Mirage et des Rafale, "il y en a évidemment en France". Si des avions de chasse français sont effectivement livrés à l'Ukraine, il s'agira plutôt de Mirage, moins récents, laisse-t-il entendre. "Ces avions sont par exemple disponibles en Inde et au Brésil", précise-t-il. Ces deux pays ont adopté une position plutôt neutre face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.