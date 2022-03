Un saltimbanque en train de devenir un héros, une figure qui est entrée dans l'Histoire et fait la fierté d'une Ukraine en guerre... Dans un portrait de Volodymyr Zelensky diffusé le 10 mars 2022, "Complément d'enquête" raconte un incroyable télescopage de la réalité et de la fiction, l'avènement imprévu d'un nouveau "Serviteur du peuple".

Il incarne aujourd'hui le visage de la résistance à Vladimir Poutine, mais rien ne prédestinait ce comédien venu du stand-up à jouer ce qui est devenu le rôle de sa vie... Rien, si ce n'est la série "Serviteur du peuple", le plus gros succès de la télévision ukrainienne.

De 2015 à 2019, Volodymyr Zelensky est déjà, à l'écran, le nouveau président ukrainien, élu démocratiquement. Un citoyen sympathique et accessible, qui se rend à vélo à son nouveau travail... Un incroyable télescopage de la réalité et de la fiction, sur lequel revient "Complément d'enquête" dans un portrait du "clown devenu chef de guerre" diffusé le 10 mars 2022.

"Serviteur du peuple", une série prémonitoire

Dans "Serviteur du peuple", Zelensky tient le premier rôle, celui d'un prof d'histoire propulsé à la tête de l'Ukraine. "C'est une série qui va assez loin dans la critique du système, parce qu'elle dénonce la corruption, les élections complètement truquées…" Le producteur Thierry Bizot, séduit par son rythme et son écriture, a failli acheter les droits d'adaptation pour la France. "Au départ, il y a un groupe de riches oligarques dont on ne voit pas le visage, qui veulent mettre un inconnu à la présidence… Lui, il est vraiment élu démocratiquement, et ils ne savent pas qui c'est, ce type-là, et donc il leur échappe. C'est un peu ce qui se passe, c'est vraiment très prémonitoire !"

Un candidat hors système qui casse tous les codes de la politique

Si Thierry Bizot a finalement renoncé à ce projet, c'est qu'il trouvait le scénario par trop invraisemblable. "Qui aurait cru que ce truc se passerait en vrai ? C'est inimaginable !" Et pourtant, le 21 avril 2019, l'acteur remporte le second tour de la présidentielle face à Petro Porochenko. Celui qui se présente en candidat hors système aura cassé tous les codes, jusqu'à l'annonce de sa candidature. Le soir du 31 décembre 2018, avant les traditionnels vœux du président, il s'adresse ainsi au peuple ukrainien lors de son show télévisé, un sapin de Noël à ses côtés : "Je suis candidat à la présidence de l'Ukraine. Faisons-le ensemble. Bonne année, vive le nouveau serviteur du peuple !"

Extrait de "Zelensky, le clown devenu chef de guerre", un document diffusé dans "Complément d'enquête" le 10 mars 2022.

