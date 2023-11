Vidéo La “Première dame” d’Ukraine rappelle que “la guerre continue” dans son pays

Durée de la vidéo : 7 min

Article rédigé par Brut. France Télévisions

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté il y a un an et demi, et que les yeux sont désormais rivés sur la guerre entre le Hamas et Israël, Olena Zelenska, "Première dame" d'Ukraine, demande à la France et au reste du monde de ne pas oublier que “le danger n’est pas passé pour l’Ukraine”.

Il y a 18 mois éclatait la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Alors que les affrontements entre le Hamas et Israël font la une depuis plusieurs semaines, Olena Zelenska, "Première dame" d'Ukraine, rappelle que la guerre en Ukraine ne doit pas être oubliée. “C'est vital pour les Ukrainiens de ne pas être oubliés. La guerre continue, la guerre n'est pas devenue moins intense, le danger n'est pas passé pour nous. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. (...) Nous avons besoin de tenir dans cette guerre, c’est essentiel”. Elle rappelle que certaines villes continuent d’être bombardées tous les jours, comme Kharkiv ou Kherson. “Les enfants dans ces régions ne peuvent pas physiquement se rendre dans les écoles” indique la femme du président ukrainien, ajoutant que partout dans le pays, “il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont abandonné leur vie civile, qui se sont engagés au front. Et malheureusement, nous ne sommes pas certains que tous vont revenir”. “On ne peut pas permettre qu'une tragédie puisse supplanter une autre. Ces tragédies se tiennent côte à côte” Pour Olena Zelenska, certains conflits qui agitent le monde peuvent être en lien. Elle explique: “Dès les premiers jours de cette agression contre l'Ukraine, nous disons que si l'agression n'est pas stoppée, elle va continuer à se répandre. Et la situation dans le Proche-Orient est une preuve supplémentaire du fait que l'agression, qui n'a pas été stoppée, se répand comme une infection et qui peut faire éclater un foyer dans n'importe quel endroit du monde, là où il y a un point chaud. C'est notre avertissement pour rappeler qu'on ne peut pas laisser faire cette insécurité globale. Il faut faire quelque chose, faire en sorte que cela ne puisse pas continuer”. Elle déclare que l’Ukraine a besoin de tenir. “Nous avons besoin de moyens pour cela. Notre armée a besoin d'armements pour continuer à se défendre et à tenir les positions où elle se trouve maintenant car l'ennemi est beaucoup plus fort” déclare Olena Zelenska, à propos de la Russie.