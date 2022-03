BRUT

"On est devant la télé, on se dit : "Je ferais bien quelque chose..."" Brut a rencontré Laurent Champenois, un commerçant français qui aide des Ukrainiens à fuir leur pays en guerre. Le jour où on a rencontré Laurent, nous avons assisté aux retrouvailles de trois familles. "On part apporter notre aide là-bas et puis quand on revient, on essaye d'évacuer des gens des zones de guerre pour qu'ils trouvent leur famille ici, en France", explique-t-il. Tout a commencé un dimanche soir, alors qu'il regardait la télévision. Ce jour-là, c'est le déclic : il décide de prendre son minibus et de faire l'aller-retour en Ukraine pour "essayer d'apporter sa pierre à l'édifice." "Tu vois des gens arriver avec des bébés dans les bras, tu vois des gens arriver avec rien, ils ont des valises, ils sont paniqués", souffle Laurent.

"On a le cœur rempli de joie"

En plus d'aider des personnes à fuir la guerre, Laurent fait venir des convois de médicaments, de vêtements et autres produits de nécessité. "Quand ça part en sucette quelque part et qu'on est là devant la télé comme ça, on se dit : "Je ferais bien quelque chose." Mais il y a des fois où l'on ne peut pas. Là, on peut", estime Laurent.