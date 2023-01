Des traces de pas, un ordre "Avancez !", le logo du "Secours Populaire français", le tout sur un fond aux couleurs du drapeau ukrainien. L'affiche faussement attribuée à l'organisation d'aide aux plus précaires aurait été aperçue dans le métro parisien. Or elle n'existe pas ! La fausse information circule sur les réseaux Telegram russes et vise semble-t-il à démontrer une prétendue hostilité des Européens envers les réfugiés ukrainiens.