VIDEO : Guerre en Ukraine : le CICR se réjouit "que de vrais cessez-le-feu se mettent en place sur une longue durée"

"C'est une bonne nouvelle que de vrais cessez-le-feu se mettent en place sur une longue durée", s'est réjoui jeudi 5 mai sur franceinfo Frédéric Joli, porte-parole du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, alors que la bataille de Marioupol et d’Azovstal se durcit. Moscou a annoncé mercredi 4 mai au soir un cessez-le-feu.

franceinfo : Combien de civils sont encore piégés dans le complexe d'Azovstal ?

Frédéric Joli : C'est difficile à dire, mais il y en a encore plusieurs centaines probablement et il y en a également sur l'agglomération de Marioupol. C'est une bonne nouvelle que de vrais cessez-le-feu se mettent en place sur une longue durée pour permettre à ces personnes de pouvoir sortir de cet enfer. L'opération d'évacuation conduite jusqu'à hier [mercredi] a permis l'évacuation d'environ 150 personnes. Cela a montré que si la trêve fonctionne sur le terrain c'est possible d'évacuer des civils. Les 150 personnes qui ont pu sortir sont enfin à l'abri après huit semaines passées dans des conditions épouvantables. La plupart se retrouvent à Zaporijjia et sont prises en charge par plusieurs organisations.

Croyez-vous la Russie quand elle annonce un cessez-le-feu ?

Sur Marioupol, il y a eu six tentatives d'évacuation, la seule qui ait fonctionné c'était celle de mardi. À chaque fois, les accords étaient conclus aux hauts niveaux des autorités russes et ukrainiennes, mais malheureusement c'est sur le terrain, au niveau des combattants, qu'il y a eu des ruptures de cessez-le-feu.

"On est dans une zone d'hostilité active et on ne doit pas exposer des gens qui sortent de leurs abris précaires, les équipes de secours, si on n'est pas sûr que l'engagement sur un véritable cessez-le-feu ne soit pas en mesure de tenir." Frédéric Joli, porte-parole du CICR à franceinfo

Là, ça a tenu mardi, cela veut dire que ça fonctionne et il faut qu'aujourd'hui cela se passe dans la même philosophie sur Marioupol mais aussi dans d'autres endroits, notamment au Donbass.

Qui décident des lieux vers lesquels les personnes sont évacuées ?

Ce sont les gens eux-mêmes, il n'y a pas de déplacements forcés. Les gens souhaitent partir, aller à tel ou tel endroit. L'opération qui s'est déroulée jusqu'à mardi visait à ramener des gens vers Zaporijjia. Ce convoi se déplaçant, d'autres personnes ont profité de l'accalmie pour essayer de le rejoindre par leurs propres moyens. Initialement, il y avait une centaine de personnes. Il a fallu deux jours et demi pour faire 230 kilomètres.