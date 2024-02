Le documentaire "Ukraine, le coût des armes", diffusé dimanche sur France 5, s'intéresse aux enjeux autour des livraisons d'armes.

Saper coûte que coûte le soutien à l'Ukraine, tel est le credo du Kremlin depuis le début de l'invasion russe. Pour jeter le discrédit sur l'Union européenne et les Etats-unis, principaux alliés du pays dirigé par Volodymyr Zelensky, les techniques de manipulations de l'opinion publique se multiplient. L'une d'elles cible plus particulièrement les armes fournies par les pays de l'Otan à l'Ukraine et le supposé dévoiement de leur utilisation à grande échelle.

Le documentaire Ukraine, le coût des armes, réalisé par Hugo Van Offel et Martin Boudot, raconte en détail comment les pays occidentaux fournissent les équipements militaires aux Ukrainiens, décrit le réarmement de l'Europe et comment le marché exponentiel d'armes de plus en plus sophistiquées suscite convoitises et profits. Le film met également en lumière les campagnes de désinformations exercées avec force par la Russie afin de limiter l'aide militaire apportée aux Ukrainiens.

Une stratégie de désinformation

Dès septembre 2022, soit six mois après le début du conflit, Moscou met en marche sa machine de guerre propagandiste à propos de la livraison d'armes à l'Ukraine. A l'ONU, la Russie tente d'effrayer l'Europe en évoquant l'idée que ce matériel militaire pourrait se retrouver entre les mains de terroristes ou de dangereux criminels disséminés dans le monde entier et cela à cause d'Ukrainiens corrompus. Une façon très claire de jouer sur la peur.

"Il s'agit de dégrader l'image de l'Ukraine de manière générale et notamment essayer de montrer que cet armement que l'on fournit, on va le retrouver partout et notamment contre nous." Michel Goya, expert militaire dans le documentaire "Ukraine, le coût des armes"

Pour marteler et incarner son message, le Kremlin place Viktor Bout en première ligne. Ironie du sort, ce personnage explosif est un ancien trafiquant d'armes. Arrêté en 2008 en Thaïlande, puis extradé aux Etats-Unis, il y purgeait une peine de 25 ans prison avant d'être libéré en décembre 2022 en échange d'une basketteuse américaine. Depuis son retour en Russie, ce dernier s'est engagé en politique au service du Kremlin.

Un discours d'intimidation

Après des tractations qui ont duré près d'un an, Viktor Bout a accepté de témoigner dans le documentaire. Dès ses premiers mots, celui qui a inspiré en partie le film Lord of War dénonce l'aide apportée par la France à l'Ukraine. "Je ne sais pas ce qu'aurait dit le général de Gaulle, s'il avait été vivant, assène ainsi l'ancien trafiquant d'armes. Mais il aurait certainement eu des mots très durs sur la position actuelle de la France et sur son soutien." Viktor Bout déroule ensuite le discours destiné à intimider les alliés de l'Ukraine, allant jusqu'à utiliser le conflit israélo-palestinien.

"Les armes fournies par les Etats-Unis et par les pays de l'Otan se retrouvent dans les mains du Hamas, lors de ses opérations contre Israël. Mais aussi dans les cartels de la drogue au Mexique. Et tôt ou tard, vous le savez, ces armes réapparaîtront en Europe." Viktor Bout, ancien trafiquant d'armes dans le documentaire "Ukraine, le coût des armes"

Une stratégie qui semble porter ses fruits dans ce conflit aux rapports de force déséquilibrés, qui va rentrer dans sa troisième année. Les pays de l'Otan, et surtout les Etats-Unis, semblent de plus en plus frileux à l'idée de répondre aux besoins de l'Ukraine, dont la demande en matière d'armement est de plus en plus intense. Les Etats-Unis ont déjà dépensé 45 milliards de dollars en aide militaire, l'Union européenne 17 milliards d'euros.

Le documentaire Ukraine, le coût des armes réalisé par Hugo Van Offel et Martin Boudot est diffusé dimanche 25 février à 21h05 sur France 5 et sur France.tv.