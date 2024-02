Guerre en Ukraine : l'Union européenne s'accorde sur une aide de 50 milliards d'euros à Kiev

C'est officiel. Lors du sommet extraordinaire à Bruxelles, jeudi 1er février, les 27 dirigeants des Etats membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. "On sait ce qui est en jeu", a souligné le président du Conseil européen, Charles Michel, sur son compte X (ex-Twitter). Le leader européen se félicite que l'UE prenne "l'initiative" d'un financement "solide et à long-terme" de l'effort de guerre ukrainien.

Jusque-là, le dirigeant hongrois, Viktor Orban, seul parmi les Vingt-Sept à avoir maintenu des liens étroits avec Moscou après le lancement de l'invasion de l'Ukraine il y a près de deux ans, s'opposait à ce soutien financier essentiel pour Kiev. Bruxelles l'accusait de faire du chantage pour obtenir le déblocage de fonds européens gelés en raison des manquements à l'Etat de droit dans son pays.

Kiev a salué le déblocage de cette nouvelle enveloppe et a remercié l'Union européenne pour sa "contribution" à une "victoire commune" contre la Russie. "Les pays de l'UE montrent une fois de plus leur solidarité et leur unité (...) pour aider le peuple ukrainien à résister", a réagi Denis Chmygal sur X (ex-Twitter). Cette aide européenne (33 milliards de prêts et 17 milliards de dons) sera incluse dans une rallonge au budget de l'UE jusqu'en 2027.