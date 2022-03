BRUT

Brut a rencontré Zhovnir Volodymyr Appolinariyovych, le directeur de l'Institut de protection de la maternité et de l'enfance, le plus grand hôpital pour enfants en Ukraine. Actuellement, il explique avoir quatre enfants blessés et avoir déploré la mort d'enfant à son arrivée à l'hôpital. Aussi, un autre enfant est arrivé en état de mort clinique avant d'être réanimé par l'équipe de médecins. Il se trouve toujours dans un état critique et en réanimation. "On voit que des actes horribles ont eu lieu", souffle-t-il.

Plusieurs enfants vont être transférés, notamment quatre enfants en attente d'une greffe de la moelle épinière. "Comme nous sommes actuellement sous les tirs, nous ne pouvons pas faire de greffe", explique Zhovnir Volodymyr Appolinariyovych.