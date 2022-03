Vidéo Attaque russe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia : "Il n'y a pas d'augmentation de la radioactivité autour", assure Barbara Pompili

"Les balises nous disent qu'il n'y a pas d'augmentation de la radioactivité autour, ce qui est rassurant, a priori rien n'a été touché dans la centrale qui pourrait être problématique", a déclaré sur Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, vendredi 4 mars. La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine a été visée par des tirs russes, dans la nuit de jeudi à vendredi. "Nous disposons dans tout le territoire européen de balises qui permettent de repérer la radioactivité", rassure la ministre..

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

L'incendie "est arrêté. Il ne touchait pas un réacteur mais un bâtiment annexe", selon les "informations transmises par les autorités ukrainiennes à l'Agence internationale de l'énergie atomique", poursuit la ministre.

"On est sur des sites sensibles et tous les messages que nous lançons de sanctuariser ces lieux est très importants. Il faut absolument qu'on s'engage dans la désescalade." Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique à franceinfo

"Ces territoires sont sensibles, même si les centrales nucléaires sont protégées et très résistantes, souligne Barbara Pompili. On ne peut rien garantir et c'est pour ça qu'il faut qu'on évite les tirs autour des centrales et sur les centrales." La centrale nucléaire de Zaporijjia bénéficie de "diesels de sûreté qui permettent même quand les réacteurs sont arrêtés d'alimenter les zones importantes", précise la minsitre.