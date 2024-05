Jean de Gliniasty, directeur de recherches à l’IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, s'inquiète des récentes manœuvres d'armes nucléaires tactiques de la Russie. Dans le Talk, tous les mercredis et jeudis, Ludovic Pauchant et ses invités débattent de l'actualité avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

"On ne sait pas combien d'armes tactiques ont les Russes, et ces armes ne font pas partie des grandes discussions pour la diminution des armements stratégiques", note dans le Talk de franceinfo sur Twitch jeudi 9 mai Jean de Gliniasty, directeur de recherches à l’Iris, ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, interrogé sur les récentes manœuvres d'armes nucléaires tactiques de Moscou.

Un élément nouveau et "inquiétant"

"On ne sait même pas quelle est leur puissance de détonation, poursuit le diplomate. Or ces manœuvres qui ont eu lieu il y a une semaine avec des armes nucléaires tactiques, et c'est la première fois qu'il y en a depuis très longtemps, signifient que la Russie veut signifier qu'elle est prête à utiliser ses armes nucléaires sur un champ de bataille. Et cela, c'est un élément nouveau et très inquiétant."

