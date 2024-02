Deux ans après le début de l'offensive, la ville se repeuple. Mais elle ne compte à ce jour que 250 000 habitants selon la mairie, contre 500 000 avant la guerre.

Il y a deux ans, il n'y avait plus de vitres aux fenêtres de cette maternité de Marioupol. Les jeunes mères accouchaient et survivaient dans les caves pour s'abriter des bombardements. Deux ans plus tard, le bâtiment est refait et porte un drapeau russe sur la façade. Il y a eu 1 237 naissances l'an dernier dans la ville, trois fois moins qu'avant la guerre, mais la directrice est optimiste. "Du fait que la ville se rétablit, avec tous ces travaux, et les habitants qui reviennent, on espère que dans quelques années, on remontera au niveau d'avant", explique Svetlana Bounakova.

Tout le personnel n'est pas revenu

Deux ans après le début de l'offensive, Marioupol se repeuple. Mais elle ne compte à ce jour que 250 000 habitants selon la mairie, contre 500 000 avant la guerre. Cette maternité est la seule en activité de la ville qui en comptait cinq. Tout le personnel n'est pas revenu après la fin des combats. L'établissement qui fait aussi polyclinique a besoin de bras. L'unique anesthésiste doit maintenir une garde 24 heures sur 24.

Beaucoup de femmes de la région préfèrent venir accoucher ici, dans cette ville du Donbass située à 100 kilomètres du front. "On a appris qu'il y avait une maternité qui continuait à fonctionner à Marioupol, comme avant, et que le personnel était bon. On a décidé de rester ici pour l'accouchement", témoigne une jeune mère.