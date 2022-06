Union européenne : le statut de candidat accordé à l’Ukraine

Jeudi 23 juin, l’Ukraine est désormais candidate à l’Union européenne. Emmanuel Macron estime que c’est un message très fort envoyé à la Russie. La Moldavie a, elle aussi, obtenu l’approbation des Vingt-Sept. En revanche, le statut de candidat ne veut pas dire adhésion. "Bien sûr, les pays devront faire leur devoir avant de franchir la prochaine étape. Ils devront réformer", rappelle Ursula Von Der Leyen, ​la présidente de la Commission européenne.

Volodymyr Zelensky se réjouit de cette décision

La décision de l’Union européenne est considérée comme une victoire pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous l’avons attendu pendant 120 jours et pendant 30 ans. Nous battrons l’ennemi et nous nous reposerons, ou plutôt nous allons reconstruire l’Ukraine d’abord et puis nous reposer après", déclare-t-il. Jamais un pays en guerre n’avait obtenu de statut de candidat ​à l'Union européenne aussi rapidement.