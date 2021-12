Union européenne : le conflit Ukraine-Russie au cœur des discussions d'un sommet des Vingt-Sept

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se rencontrent jeudi 16 décembre à Bruxelles (Belgique). Ils aborderont notamment les tensions entre l'Ukraine et la Russie.

Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent jeudi 16 décembre à Bruxelles (Belgique). Les tensions entre l'Ukraine et la Russie devraient encore dominer les débats. "Les dirigeants européens y consacreront leur déjeuner. L'objectif est toujours de faire redescendre la tension avec la Russie, qui a déployé plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles pour le 8 Heures de France 2.

Des conséquences massives

"Les Vingt-Sept vont donc discuter d'éventuelles sanctions contre la Russie, et à l'issue de ce sommet ce soir, les Européens devraient déclarer de façon très formelle que si la Russie attaque l'Ukraine, elle s'exposera à des conséquences massives", poursuit le journaliste, qui cite ensuite la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen : "Le coût à payer serait très élevé."