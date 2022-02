Ukraine : Vladimir Poutine annonce une opération militaire dans le pays, Joe Biden fustige une "attaque injustifiée"

C. Barbaux, R. Moquillon, V. Labenne, A. Grenier-Comard

Dans une déclaration surprise à la télévision, le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février le début d'une offensive en Ukraine. "J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale dont le but est la protection des personnes qui, pendant huit ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev", a déclaré le chef du Kremlin. Ce dernier a justifié sa décision par un appel à l'aide que lui auraient adressé les séparatistes pro-russes. Il assure ne pas vouloir occuper l'Ukraine, mais juste la démilitariser.



L'Ukraine a voté l'état d'urgence

La réponse des États-Unis n'a pas tardé. Dans un communiqué, le président Joe Biden a dénoncé une "attaque injustifiée". "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il affirmé. À l'ONU, l'ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a supplié l'institution d'intervenir au plus vite. Quelques heures auparavant, l'Ukraine a voté l'état d'urgence et annoncé la mobilisation de 40 000 réservistes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi, dans un discours en langue russe, appelé le peuple à faire pression sur ses dirigeants.