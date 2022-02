Ukraine/Russie : des négociations de paix sont possibles, estime Emmanuel Macron

"Ce soir, il n'y a pas de signe concret d'une désescalade. C'est plutôt discussion et tension", indique Anne Bourse, en direct de Berlin (Allemagne), mardi 8 février. "Il n'y a pas eu de concession de la part de Vladimir Poutine sur le terrain militaire. Emmanuel Macron expliquait tout à l'heure qu'on ne fait pas de miracle en une visite et que, oui, il est inquiet", poursuit la journaliste.



Pas de dégradation de la situation pour l'instant

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Le président français a également confié "qu'il a obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation de la situation pour l'instant", explique Anne Bourse. Aux côtés du président ukrainien, "le chef de l'État a estimé possible de faire avancer les négociations de paix. Mais il faudra beaucoup de temps et cela passe par le dialogue". Et de conclure : "Depuis 24 heures, on sent bien que chaque mot est pesé. Pour Emmanuel Macron, l'équation ukrainienne reste très complexe."