Ukraine : matchs déplacés, huis-clos, stades équipés d'abris anti-aériens... Le championnat de football est de retour

C'était le dimanche 12 décembre 2021, le défenseur Oleksandr Chornomorets donnait la victoire à son équipe de Kolos Kovalivka dans les ultimes secondes des arrêts de jeu. C'était le dernier match de la phase aller de la "Premier-Liha" ukrainienne. Après une trêve de deux mois, le championnat devait reprendre le vendredi 25 février. Le 24, la Russie a lancé son offensive en Ukraine, et la saison 2021 - 2022 n'a jamais repris.

Six mois après le début de la guerre, le championnat reprend donc officiellement ce mardi 23 août avec une opposition entre deux clubs de la région du Donbass pour la première journée : le Shaktar Donetsk et le Metalist Kharkiv.

Mais cette reprise se fait avec des contraintes inhérentes à un pays en guerre. Les matchs se joueront sans spectateurs et se disputeront soit dans la région de Kiev, soit dans l'ouest de l'Ukraine. Chaque stade devra disposer d'un abri anti-aérien et les militaires seront présents à chaque rencontre afin d'assurer la sécurité des équipes.

Si les sirènes retentissent à cause des raids aériens, le match sera interrompu et les joueurs ainsi que les staffs techniques devront se réfugier à l'intérieur des vestiaires. Voilà ce à quoi devraient ressembler les rencontres du championnat ukrainien de la saison 2022-2023.

Tous les clubs de l'élite ukrainienne ne retrouveront pas la compétition. Le FC Marioupol ne sera pas là : la ville portuaire du sud-est de l'Ukraine a été bombardée sans relâche et est désormais occupée par les Russes. Le Desna Tchernihiv qui participait à la Ligue Europa en 2020-2021, restera lui aussi à la maison, la faute à un stade complètement détruit par les bombardements.

Crater from a Russian missile at the Yuri Gagarin stadium in Chernihiv. Amongst the biggest I have seen. #Ukraine pic.twitter.com/Sh2JmqtpOw