Ukraine : les frappes russes sont "paradoxalement rassurantes", selon Isabelle Facon, de la Fondation pour la recherche stratégique

"Cela fait partie des éléments paradoxalement rassurants", estime lundi 10 octobre sur France Culture Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique. "À travers ces frappes, les Russes montrent qu'ils ont encore des moyens dans le domaine conventionnel". Ces bombardements russes qui ont frappé Kiev et d'autres villes d'Ukraine ce lundi, montrent que "le recours à l'arme nucléaire n'est pas une option immédiate, elle n'est pas non plus une décision si facile à prendre", ajoute Isabelle Facon.

La spécialiste des questions de défense et de sécurité russe estime que "c'est un empilement d'échecs qui ont amené à cette décision côté russe", c'est-à-dire les contre-offensives côté ukrainien à Kharkiv, Kherson et la prise de Lyman, malgré les référendums d'annexion par la Russie. "Une séquence très embarassante", selon Isabelle Facon, qui "a fait monter une pression assez forte dans les cercles de pouvoir pour réclamer une action beaucoup plus forte en Ukraine". L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, assure que ces frappes ne sont qu'un "premier épisode".

La Russie peut-elle réellement mener régulièrement de tels bombardements ?

"La question de leurs stocks se pose", répond Isabelle Facon, puisque "qu'on avait constaté ces derniers mois qu'il y avait beaucoup moins de tirs avec ce genre de missiles plus précis et à plus longue portée. Les sanctions peuvent peser sur la production de ce type de missiles".