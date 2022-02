Ukraine : les Français appelés à évacuer le territoire "par précaution"

La décision du président de la République de rappeler les ressortissants français à quitter le territoire ukrainien prouve que l’heure est grave. "À l’Élysée, on reconnaît que la situation s’est considérablement durcie ces dernières heures, que tout est très incertain, volatile", rapporte Jean-Baptiste Marteau depuis l’Élysée. Les événements peuvent déraper d’un moment à l’autre. "On souligne également qu’une désescalade rapide et tout aussi possible", indique le journaliste.

"La France tentera tout, jusqu’au dernier moment"

La France conseille à ses ressortissants d’évacuer le territoire ukrainien "par précaution", comme l’ont fait d’autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne. Quitter l’Ukraine n’est pour l’instant qu’"une recommandation, pas encore une obligation", souligne Jean-Baptiste Marteau. L’Élysée veut rappeler que "la France tentera tout, jusqu’au dernier moment". Emmanuel Macron échangera demain à 11 heures avec le président russe Vladimir Poutine, le seul à pouvoir éviter une guerre. "Avant ça, le président français doit échanger dans moins d’une heure maintenant, avec son homologue ukrainien", conclut le journaliste.